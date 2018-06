Urodził się w Białej Podlaskiej, był gwiazdą telewizji. Będzie mieć swój festiwal

Bogusław Kaczyński, wybitny krytyk muzyczny i popularyzator opery, który zmarł w styczniu 2016 roku, pochodził z Białej Podlaskiej. Tutaj też skończył liceum. Kaczyński był również Honorowym Obywatelem miasta.

Z kolei Witold Matulka był jego długoletnim przyjacielem i często występował na wydarzeniach organizowanych przez Kaczyńskiego. To właśnie on wystąpił w ubiegłym roku do miasta z propozycją organizacji takiego festiwalu.

Znamy już szczegóły. Pierwszego dnia festiwalu (23 września) zaplanowano koncert otwarcia oraz odsłonięcie pomnika – ławeczki Bogusław Kaczyńskiego. Przypomnijmy że monument znajdzie się w wyremontowanym amfiteatrze.

Kolejne dwa dni będą poświecone konkursowi wokalnemu o muszkę Bogusława Kaczyńskiego. W jury m.in. Witold Matulka oraz prof. Ewa Iżykowska – Lipińska z Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce 3 tys. zł.

26 września to Dzień Polonijny z koncertami zespołów ludowych w amfiteatrze. Czwartek z kolei upłynie pod znakiem jazzowych lekcji patriotyzmu. W kolejne dni odbędą sie jeszcze m.in. koncert chórów kościelnych czy jarmark Michałowy. A na zakończenie, 30 września na hali AWF wystąpi zespół Mazowsze. Honorowy patronat nad festiwale objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.