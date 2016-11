Frakcja sucha będzie odbierana częściej. Opłaty bez zmian

To mieszkańcy domów jednorodzinnych wnioskowali o częstszy odbiór frakcji suchej, czyli m.in. opakowań po artykułach spożywczych, butelek PET czy papieru. Ale coś kosztem czegoś. Popiół od maja do września zostanie odebrany dwa razy. Dotychczas było to raz w miesiącu. To ograniczenie pozwoli na zwiększenie częstotliwości odbioru frakcji suchej. W maju i sierpniu śmieciarki przyjadą po nią dwa razy. O zmianie zdecydują radni na najbliższej sesji. Poza tym, wiadomo już że magistrat nie przewiduje w 2017 roku podwyżek opłat za odbiór odpadów. W przypadku segregowania odpadów mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej płaci 8 zł miesięcznie, a 20 zł w przypadku niesegregowania. W zabudowie wielorodzinnej ta ostatnia opłata wynosi 12 zł.

Urzędnicy szacują że w przyszłym roku ze "śmieciowych" opłat wpłynie 5,4 mln zł. Natomiast wydatki na gospodarkę odpadami zaplanowano na 6,4 mln zł. System "śmieciowy" nie bilansuje się więc, podobnie jak w latach ubiegłych zresztą. W 2015 roku mieszkańcy Białej Podlaskiej wytworzyli ponad 18 tys. ton odpadów.