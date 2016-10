Jest konkurs na nowego dyrektora pogotowia w Białej Podlaskiej

Zarząd województwa lubelskiego ogłosił konkurs na dyrektora pogotowia w Białej Podlaskiej. Po odwołaniu we wrześniu ze stanowiska Romana Filipa pełniącym te obowiązki został Tadeusz Łazowski, który w połowie sierpnia dostał tu pracę jako zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

Odwołania dyrektora Romana Filipa domagali się ratownicy stacji, który skarżyli się na mobbing i zastraszanie. W pogotowiu przeprowadzono więc kontrole z Urzędu Marszałkowskiego i inspekcji pracy. Kontrolerzy wykazali brak tzw. procedur antymobbingowych .

Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, która prowadzi śledztwo w kierunku przekroczenia uprawnień przez pracodawcę poprzez naruszenie praw pracowniczych pracowników stacji pogotowia.

– Odwołaliśmy pana dyrektora, bo gdyby został na tym stanowisku, konflikt by trwał – tłumaczy Beata Górka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Odwołany szef pogotowia obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na stanowisku zastępcy dyrektora.

Na stanowisko dyrektora bialskiego pogotowia mogą kandydować osoby posiadające kwalifikacje określone w ustawie o działalności leczniczej z 2011 roku i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Dokumenty można składać do 7 listopada w departamencie zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.