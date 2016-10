Awantura o stołówkę: Eksmisja w sądzie, odcięta woda w prokuraturze

Umowa najmu firmie została wypowiedziana pismem 15 kwietnia i uległa rozwiązaniu 31 lipca. Zdaniem władz miasta, warunki najmu były zbyt preferencyjne, firma płaciła tylko 85 zł czynszu miesięcznie. We wrześniu przetarg na prowadzenie stołówki wygrała firma Triomix, ale Diana nadal nie chciała opuścić lokalu. Właścicielka Mirosława Ładniak podkreśla, że w remont stołówki zainwestowała blisko 300 tys. zł.

22 września szkoła odcięła stołówce dostęp do wody, bo firma Diana wciąż ją zajmowała. Zdaniem Mirosławy Ładniak, było to bezprawne i dlatego zawiadomiła prokuraturę. – Pisemne zawiadomienie właścicielki dotarło do nas w ubiegłym tygodniu. Dotyczy zmuszania właścicielki do określonego zachowania – potwierdza Edyta Winiarek, prokurator rejonowy w Białej Podlaskiej.

To wczesny etap postępowania, policja przesłuchuje obecnie osoby mające związek ze sprawą. W międzyczasie Diana podłączyła alternatywne zasilanie wody, które z kolei skontrolował Sanepid. Inspektorzy stwierdzili „niezgodności z przepisami prawa żywnościowego polegające m.in. na braku bieżącej zimnej i gorącej wody doprowadzonej z wodociągu publicznego”. Otrzymane tydzień temu wyniki badań próbek wody „stwierdzają zanieczyszczenia mikrobiologiczne”, m.in. bakteriami z grupy coli i enterokokami kałowymi. Sanepid nakazał zamknąć stołówkę.

I na to właścicielka Diany znalazła odpowiedź. Przedstawiła inne wyniki badań wody, które nie wskazały żadnych zanieczyszczeń.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że firma uruchomiła kuchnię w innym lokalu w mieście. A stanowisko urzędu miasta pozostaje niezmienne. – W wyniku przetargu prowadzenie lokalu zostało powierzone firmie Triomix, która zaproponowała lepszą ofertę wynajmu pomieszczeń. Dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację i komunikować się w tej sprawie z dyrektor szkoły Katarzyną Sierpotowską. Placówka wykorzystuje wszelkie możliwe, zgodne z prawem, sposoby aby okupująca nielegalnie stołówkę firma, w końcu się z niej wyprowadziła i oddała ją rodzicom i dzieciom – stwierdza Michał Trantau, rzecznik prezydenta miasta.