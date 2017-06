Kaczki „poszły” za 20 tys. zł. Na co przeznaczą pieniądze?

To już drugi raz rotarianie wspierają w ten sposób stowarzyszenie opiekujące się osobami z autyzmem. – Każda złotówka ma dla nas znaczenie, bo jest cegiełką do inwestycji, która przed nami – mówi Anna Chwałek, prezes Wspólnego Świata.

Chodzi o Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, jedyne takie w Polsce, otaczające kompleksową opieką dzieci i dorosłych. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Pierwszy etap inwestycji oszacowano na ok. 7 mln zł.

Rotarianom udało się rozprowadzić ok. 1 tys. kaczek. – Sprzedawaliśmy je w kilkudziesięciu punktach, również przez internet. Mamy postęp w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zebraliśmy 17 tys. zł. Wynik jest motywacją do organizacji kolejnego wyścigu – przyznaje Janusz Matusiak z bialskiego klubu Rotary.

Zwycięska kaczka, która jako pierwsza dopłynęła do mety, należała do Martyny i Poli Harasimiuk. W nagrodę dziewczyny otrzymały zestaw kina domowego, który zdecydowały sie przekazać stowarzyszeniu Wspólny Świat. – To będzie wyposażenie do nowego ośrodka – zapowiada Chwałek.

W czerwcu zmieniły się władze klubu Rotary. Marka Łysakowskiego zastąpiła Dorota Lewartowska. – Zamierzam kontynuować przedsięwzięcia moich poprzedników – chodzi o Centrum Dialogu, Wyścig Kaczek, Festiwal Nalewek. Ale byłabym też szczęśliwa, gdybyśmy podjęli się nowych wyzwań, na przykład rozpoczęli działalność grantową oraz wymianę młodzieżową – przyznaje nowa szefowa bialskiego klubu Rotary.