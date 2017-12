Konkurs na dyrektora Muzeum Południowego Podlasia

- Konkurs na stanowisko dyrektora muzeum jest przeprowadzany ze względu na koniec obecnej kadencji dyrektora - tłumaczy Radosław Plandowski rzecznik magistratu. A ta kadencja trwała 5 lat. Tym razem jednak, urząd miasta wybierze dyrektora na 3 lata. - Mam zamiar startować, czuję się na siłach - przyznaje Małgorzata Nikolska, która z bialskim muzeum związana jest od 1979 roku, a funkcję kierowniczą pełni już 11 lat. - To byłoby sensowne, bo wiele projektów jest już rozpoczętych. Przed nami modernizacja muzeum. Trzy lata to odpowiedni czas aby to zrealizować do końca. Poza tym, mam chęć pracować - podkreśla pani dyrektor.

Przypomnijmy że w ubiegłym roku, placówka powiększyła swoją przestrzeń wystawienniczą o sale w Oficynie Zachodniej w parku Radziwiłłowskim. A w planach jest digitalizacja zbiorów muzeum i zakup odpowiedniego sprzętu dzięki unijnym dotacjom. - Prezydent jest zadowolony ze współpracy z panią Małgorzatą Nikolską- zaznacza rzecznik.

Kandydaci mogą przesłać swoje zgłoszenia do 29 grudnia. Trzeba mieć 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.