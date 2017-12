Tak ma się zmienić Muzeum Nadwiślańskie. Inwestycja za 14 mln zł

Od 20 listopada obiekty, które przejdą remont, są już zamknięte. – Jesteśmy w trakcie opróżniania pomieszczeń z muzealiów, mebli i całego wyposażenia. To dla nas duże wyzwanie logistyczne, bo do przeniesienia jest kilka tysięcy obiektów – mówiła podczas wczorajszej konferencji prasowej Agnieszka Zadura, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego. – Chcemy się z tym wyrobić do końca roku, żeby na początku przyszłego mogły się rozpocząć prace remontowe.

Dodaje, że zbiory muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki. Chodzi tu przede wszystkim o obrazy, okazy przyrodnicze, książki i dokumenty, które wymagają odpowiedniej wilgotności czy światła.

Prace będą prowadzone równolegle i mają potrwać do końca przyszłego roku. Cała inwestycja będzie kosztować 14 mln zł. 15 proc. to wkład własny, który sfinansuje Urząd Marszałkowski. Blisko 10 mln zł muzeum dostało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– W całej historii naszego muzeum nie było takiego remontu. Różnicę odczują zarówno zwiedzający jak i pracownicy. Remont był koniecznością, bo budynki popadały w coraz większą ruinę. Okna i dachy były nieszczelne, ciągle psuły się piece, sanitariaty oraz instalacje – tłumaczy Zadura.

Jak będzie funkcjonowało muzeum podczas remontu? – Tymczasowo będziemy organizować zajęcia w ramach m.in. „Muzeum Latającego”, w Centrum Kultury w Lublinie i w Puławach. Z kolei „Muzeum w drodze” to spacery nowo powstałym „Szlakiem Dwóch Księżyców”, czyli śladami Kuncewiczów – wylicza Zadura. – Naszą działalność będziemy też prowadzić w obiektach, które nie są objęte remontem – gmachu głównym, Muzeum Sztuki Złotniczej oraz na zamku w Janowcu.

– Wystawa stała w Kamienicy Celejowskiej i wystawa poświęcona środkowej Wiśle w Muzeum Przyrodniczym będą miały nowe aranżacje z wykorzystaniem multimediów – mówi Zadura. – Dodatkowo w Kamienicy Celejowskiej pojawi się zupełnie nowy element: makieta Kazimierza, na której będą wyświetlane obrazy z rzutników o historii miasteczka. Będzie to stały, około 20-minutowy pokaz multimedialny.

Na nowo zostaną także zaaranżowane tereny zielone. Chodzi o ogród przy Domu Kuncewiczów, patio i tylną elewację Kamienicy Celejowskiej oraz ogród pomiędzy Spichlerzem Ulanowskich a Domem z Modliborzyc. – Przy spichlerzu pojawi się ogród eksperymentalny, w którym będą mogły się odbywać różne wydarzenia kulturalne. Podobnie jak w patio kamienicy, gdzie powstanie ogród renesansowy – zaznacza Zadura.

Muzeum będzie też prowadzić kampanię promocyjną – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i Katowicach pojawią się bilbordy informujące o ofercie muzeum.