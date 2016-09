Kradzież na weselu. Zniknęły koperty z pieniędzmi dla młodej pary

Jak się okazało, sprawcą kradzieży była 29-letnia mieszkanka powiatu bialskiego, która bawiła się na weselu. We wtorek usłyszała zarzuty kradzieży co najmniej 20 tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do winy.

Ile włożyć do ślubnej koperty? Weselny savoir vivre

Ile włożyć do ślubnej koperty? Na to pytanie odpowiedziała w "Dzień Dobry TVN" prowadząca program "I nie opuszczę cię aż do ślubu" i blogerka Izabela Janachowska. - Wkładam tyle pieniędzy, na ile mnie stać - zaznaczyła. Czy należy podpisywać kopertę? Czy pary wysyłają do gości listę prezentów?