Mariusz Orzełowski nie będzie już dyrektorem Bialskiego Centrum Kultury

Po półtora roku Mariusz Orzełowski zrezygnował z funkcji dyrektora Bialskiego Centrum Kultury. Powód to awans gdzieś w Warszawie.

Wiadomo jedynie że były dyrektor będzie pracował w stołecznej instytucji, ale na razie nie zdradził w jakiej.

– To duży awans i inny zakres obowiązków. A dla nas smutek i strata, że odchodzi od nas bardzo dobry menadżer – podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk. W sierpniu 2016 roku pochodzący z Siedlec Orzełowski wygrał konkurs na szefa BCK. Do tej pory zasiada on jeszcze w siedleckiej radzie miasta z ramienia PiS.

O rezygnację zapytała na ostatniej sesji radna niezależna Alicja Łagowska. – Z jakich powodów ustępuje dyrektor BCK, czy będzie rozliczony z finansów, gdyż nienajlepiej mu to wychodziło, bo brakowało na pobory dla pracowników – zauważyła Łagowska.

Ale prezydent zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom. – Te wyniki za ostatni rok dla BCK są bardzo pozytywne. Nie mieliśmy wcześniej tylu wydarzeń, imprez, ani sponsora strategicznego, jakiego pozyskał dyrektor – przypomina prezydent.

A chodzi o Polską Grupę Energetyczną, która sponsorowała m.in. Dni Białej Podlaskiej z Varius Manx. –Szukamy dobrych następców, bo poprzeczka została zawieszona wysoko i trudno będzie temu sprostać. A chcemy aby nasza kultura nadal funkcjonowała w ten sposób – zaznacza Stefaniuk.

Mariusz Orzełowski miło wspomina pracę w Białej Podlaskiej. – Dobrze mi się współpracowało z wszystkimi, udało się wiele dokonać. Nikogo nie zwolniłem, poza jednym przypadkiem. Próbowałem dołączyć do zespołu trochę świeżej krwi – podkreśla były dyrektor i chwali się wynikami.

– W 2017 roku BCK osiągnęło przychód 1,1 mln zł. Z tego 600 tys. zł przeznaczyliśmy na ponad 50 bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców – precyzuje Orzełowski. W 2016 roku przychód wyniósł 732 tys. zł. Przypomnijmy że od miasta BCK dostaje roczną dotację 3 mln zł. – To pokrywa koszty wynagrodzeń i administrowania obiektami. Natomiast koszty działalności merytorycznej pokryliśmy z własnych przychodów –zaznacza były szef i dodaje że tegoroczny kalendarz wydarzeń kulturalnych w mieście jest już wyznaczony.

Póki co do czasu ogłoszenia konkursu obowiązki dyrektora będzie pełnił jego zastępca Zbigniew Kapela.