Bogusław Kaczyński przysiądzie na ławeczce. Będzie zbiórka pieniędzy

Ten wybitny krytyk muzyczny i popularyzator opery, który zmarł w styczniu ub.r., pochodził z Białej Podlaskiej. Tutaj też skończył liceum. Kaczyński był m.in. Honorowym Obywatelem miasta. Władze już w ubiegłym roku nazwały Bialskie Centrum Kultury jego imieniem. Teraz przyszedł czas na kolejną formę upamiętnienia.

– Przymierzamy się do remontu miejskiego amfiteatru. Nie ma lepszego miejsca na upamiętnienie Bogusława Kaczyńskiego. Na jednej z ławek będzie siedział właśnie on – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk.

Już zawiązał się komitet budowy takiego pomnika. Na jego czele stanął radny Kamil Paszkowski (PiS), który przewodniczył również komitetowi budowy pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich.

– Wykonawcą będzie Stanisław Milewski, rzeźbiarz który wykonał pomnik Kaczyńskich. Ławka również będzie odlana z brązu, to sprawdzony materiał – tłumaczy Paszkowski. – Milewski to artysta, który rozumie naszą ideę stawiania pomników które są blisko ludzi, wtapiają się w przestrzeń miejską, a nie są na cokołach – dodaje.

Zdjęcie które posłuży rzeźbiarzowi za wzór ma wybrać Witold Matulka, tenor i wieloletni przyjaciel Kaczyńskiego. Urzędnicy szacują że taki pomnik będzie kosztować ok. 70 tys. zł.

– Będziemy prowadzić zbiórkę publiczną, cegiełki na rzecz budowy ławeczki będą dostępne m.in. na miejskich imprezach – zapowiada Paszkowski.

– Moglibyśmy to sfinansować, ale nasza idea jest taka aby włączyć w to mieszkańców – tłumaczy prezydent.

Pomnik ma też przyczynić się do promocji miasta. – Do ławeczki trzeba zbudować legendę, że jak młody artysta usiądzie przy Bogusławie Kaczyńskim i złapie go za rękę, to zrobi karierę – proponuje Mariusz Orzełowski, dyrektor BCK.

Ławeczka znajdzie się w amfiteatrze, który niebawem przejdzie remont.

– Kończymy kompletować dokumentację techniczną. W lipcu chcemy ogłosić przetarg, tak aby do września 2018 roku amfiteatr był już zadaszony – mówi Adam Chodziński, zastępca prezydenta. – Wybraliśmy projekt który jest gustowny i funkcjonalny zarazem – zapewnia.

Miasto kontaktowało się w tej sprawie z architektem prof. Kazimierzem Butelskim, projektantem amfiteatru. – Obiekt nie tylko zmieni się wizualnie. Kładziemy też nacisk na akustykę, przebudujemy scenę, zaplecze, poprawimy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zmieni się też otoczenie amfiteatru – zapowiada zastępca prezydenta.

Remont amfiteatru będzie kosztować 3,5 mln zł.