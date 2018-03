Miasto jednak przebuduje stadion. Znalazły się pieniądze

Miasto przystąpi do przebudowy miejskiego stadionu. W ostatnim przetargu najniższa zaproponowana kwota o 14 mln zł przewyższała szacunki urzędników. Jednak znalazły się pieniądze na ten cel.

Prezydent Dariusz Stefaniuk zapowiadał że być może uda sie zagospodarować środki z nadwyżki budżetowej. Tak też się stanie. Radni pochylą się nad tym na nadzwyczajnej sesji w poniedziałek. W projekcie zmiany uchwały budżetowej czytamy że w sumie nakłady na ten cel wzrosną o 14,5 mln zł. Przypomnijmy że początkowo samorząd chciał na przebudowę stadionu przeznaczyć 25 mln zł. Ale najtańsza oferta firmy S–Sport z Katowic opiewa na 39,5 mln zł.

Obiekt ma powstać w miejscu obecnego miejskiego stadionu przy ul. Piłsudskiego, który popada w ruinę. Trybuna wschodnia będzie miała ponad 3 tys. miejsc. Pojawi się też zaplecze sportowo–socjalne, siłownia i hala sportowa, z której będą mogli korzystać także uczniowie pobliskiego „ekonomika” oraz parkingi. Stadion ma spełniać wymogi ekstraklasy. Budowa pierwszego etapu potrwa do 2019 roku. Miasto dostało na ten cel 10 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

To nie jedyna inwestycja która wymaga dodatkowych pieniędzy. Podobnie jest z modernizacją targowiska przy Al. Tysiąclecia, bo najtańszą ofertę – 2,3 mln zł złożył bialski Dombud. To więcej niż liczyli urzędnicy. Dlatego dokładają do tego 150 tys. zł.

Poza tym, miasto szuka firmy która wyremontuje budynek przy ulicy Piłsudskiego 15. Przypomnijmy że samorząd kupił ten obiekt za 900 tys. zł. W tegorocznym budżecie zabezpieczono 200 tys. zł na jego remont. Z rozpisanego przetargu wynika że w pomieszczeniach potrzebne będzie malowanie, wymiana posadzek, kasetonów sufitowych i grzejników, a także częściowa przebudowa instalacji elektrycznej. Do 22 marca firmy mogą zgłaszać swoje oferty. A remont ma się zakończyć do końca kwietnia.

Do budynku który znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od magistratu mają zostać przeniesione niektóre miejskie instytucje. Wszystko po to aby w biurowcu przy ulicy Brzeskiej zwolnić miejsce dla wydziału Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego który w tym roku zwiększa zatrudnienie do 100 osób.