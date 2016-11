Miasto usunie kontenery na odzież. Do kogo należą?

Uwagę na kontenery, wokół których często panuje nieporządek, zwrócili urzędnikom mieszkańcy.

– Ich właściciel nie pilnuje swojego mienia, które zresztą stoi w pasie drogowym nielegalnie. Postanowiliśmy zakończyć ten proceder – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Aktualnie magistrat szuka właściciela „nieoznakowanych i nielegalnie umieszczonych” kontenerów na używaną odzież, rozstawionych na ulicach miasta. – Jeżeli ich właściciel nie zgłosi się do Wydział Dróg i Komunikacji i nie usunie kontenerów do 30 listopada, zostaną one wywiezione przez miejskie służby – zapowiada rzecznik.