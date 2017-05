Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mają 100 tys. zł do podziału

Międzyrzec Podlaski uruchamia pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 100 tys. zł.

Swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać do 14 lipca. – Budżet obywatelski to moja inicjatywa – przyznaje burmistrz Zbigniew Kot. – Kwota może nie jest zbyt spektakularna, ale jeżeli będzie duże zainteresowanie, to ją zwiększymy. Na razie nie wiemy czy w ogóle budżet obywatelski u nas się przyjmie. Bo po rozmowach z samorządowcami wiem, że z tym bywa różnie – zaznacza burmistrz.

Miasto ruszyło z kampanią informacyjną. – Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców – dodaje Zbigniew Kot.

Propozycję do takiego budżetu może zgłosić mieszkaniec Międzyrzeca który ukończył 16 lat i zebrał co najmniej 20 podpisów poparcia. Formularze składa się tylko w urzędzie miasta. Władze miasta zwracają uwagę, że projekty powinny mieć charakter inwestycyjny, remontowy lub społeczny. Następnie, zespół ds. budżetu obywatelskiego oceni projekty pod kątem formalno-prawnym, kompletności dokumentów i wykonalności. Te które pomyślnie przejdą weryfikację będą poddane pod głosowanie mieszkańców. Projekty z największą liczbą głosów będą realizowane w 2018 roku. Potrzebne formularze można pobrać m.in. ze strony internetowej urzędu miasta.

Przypomnijmy, że w Białej Podlaskiej obecnie trwa druga edycja budżetu obywatelskiego. W ręce mieszkańców władza oddaje 1 mln zł. Propozycje można składać do 19 maja, również przez internet.