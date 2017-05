Mieszkanie Plus: Jeden blok dla samorządu, co stanie się z mieszkaniami?

W Białej Podlaskiej powstają trzy bloki w ramach programu Mieszkanie Plus (fot. Ewelina Burda)

62 mieszkania w ramach rozliczenia za grunt dostanie samorząd Białej Podlaskiej. Chodzi o rządowy program Mieszkanie Plus.

Miasto jako pierwsze w Polsce do niego przystąpiło. Od kilku miesięcy trwa już budowa trzech bloków ze 186 mieszkaniami przy ul. Jana II Kazimierza. Zajmują się tym wyłonione w przetargu trzy lokalne firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dombud, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Romaniuka oraz Usługi Budowlane i Transportowe Jerzego Łaskiego.

Prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz zapowiedział ostatnio w mediach, że „samorządy odzyskają wartość gruntu, który przekażą pod budowę mieszkań w ramach komercyjnej części programu Mieszkanie Plus, w mieszkaniach”.

– My o to zabiegaliśmy aby w rozliczeniu tej inwestycji otrzymać mieszkania, aby nasz zasób się wzbogacił – mówi Bernadeta Puczka, prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. – W związku z tym ze spółki wychodzimy z jednym blokiem, a to dokładnie 62 mieszkania – precyzuje pani prezes.

Samorząd będzie sam mógł zdecydować o ich przeznaczeniu. – Mieszkań komunalnych jako takich nie potrzebujemy, bo w tym momencie mamy zapas. One są w trakcie remontów. Mamy kilkanaście takich po remontach, które trafiają na komisję mieszkaniową – tłumaczy Puczka.

Dlatego samorząd ma inny pomysł na ich wykorzystanie. – Chcemy je utrzymać w tej samej konwencji co Mieszkanie Plus. Bo zależy nam aby zatrzymać u nas młode rodziny, aby nie uciekały z Białej Podlaskiej – zaznacza prezes ZGL.

Mieszkania będzie można wynająć, również z opcją dojścia do własności. W czynszu podstawowym kwota wynajmu ma wynosić ok. kilkunastu złotych za metr kwadratowy. Wynajem ma być tańszy niż na wolnym rynku.

– To jest dobra opcja dla młodych ludzi, którzy chcą mieć swoje mieszkanie, a nie mogą wziąć kredytu hipotecznego, bo nie mają zdolności kredytowej – uważa Puczka.

Obecnie trwają prace nad systemem który zajmie się weryfikacją wniosków. – Chcemy uniknąć wątpliwości, dlatego będzie to system elektroniczny i każdy zainteresowany będzie mógł się zalogować, złożyć swój akces. Następnie to system będzie weryfikował wnioski – zapowiada prezes.

Odnośniki do naboru znajdą się na stronie internetowej ZGL i miasta.

Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem. – Mamy bardzo dobry wynik. Tylko my budujemy i Jarocin. Zamknięty mamy już parter. Bloki pną się do góry. Współpraca z lokalnymi wykonawcami układa się bardzo dobrze – zapewnia Bernadeta Puczka.

Inwestycja ma być zakończona na początku 2018 roku.