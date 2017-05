Stowarzyszenie powstało w ubiegłym roku m.in. po to aby patrzeć władzy na ręce. Dotychczas, wystąpiło do władz na przykład z pytaniami o realizowany w Białej Podlaskiej rządowy program Mieszkanie Plus.

– Przez cztery miesiące naszego istnienia spotykamy się z miłym i szerokim odzewem wśród mieszkańców, którzy zgłaszają się do nas z wieloma problemami. Służymy pomocą i radą – mówi Bogusław Broniewicz, szef Białej Samorządowej.

To właśnie dlatego stowarzyszenie uruchomi w maju Biuro Spraw Mieszkańców. – Nawiązaliśmy kontakt z prawnikami i lekarzami, którzy będą służyć swoimi radami, oprócz członków stowarzyszenia. Na początek planujemy dyżurować dwa razy w tygodniu w użyczonym nam lokalu przy ulicy Janowskiej. Bo dzisiaj nie stać nas jeszcze na wynajem biura – przyznaje Broniewicz.

Jednym z powodów otwarcia takiego biura były też głosy od mieszkańców skarżących się na jakość obsługi w urzędzie miasta. – Sposób w jaki traktowani są petenci urąga wszelkim standardom cywilizowanego kraju w XXI wieku. Niektórym łzy cisnęły się do oczu, inni są zbywani przez urzędników, a na „audiencję” do władz miasta czeka się po trzy, cztery tygodnie. To należałoby zmienić. I do tego będziemy dążyli – podkreśla szef stowarzyszenia.

Wkrótce Biała Samorządowa poda dokładny grafik dyżurów i lokalizację biura.