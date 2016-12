Mieszkanie Plus: Jest przetarg na budowę mieszkań na wynajem

Bloki mają powstać przy ul. Jana II Kazimierza i Jana III Sobieskiego na 2,1-hektarowej działce. Biała Podlaska była jednym z pierwszych miast które zgłosiły działkę pod budowę do rządowej oceny.

– Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin – przypomina Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Mieszkania będą przeznaczone na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12–24 zł za mkw. Bloki mają powstać do 2018 roku.

Oferty przetargowe można składać do 15 grudnia.