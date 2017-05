Nagrodzony medalem przez prezydenta Dudę oddaje odznaczenie. Dlaczego?

Dembowski to emerytowany inżynier budownictwa. Na emeryturę przeszedł w marcu tego roku. A od 1995 roku zajmował się inwestycjami budowlanymi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Złoty Medal za długoletnią służbę wręczono mu pod koniec kwietnia przy okazji otwarcia nowej inwestycji – Domowego Szpitala, którego budowę nadzorował. Przyjął odznaczenie wraz z innymi, m.in. lekarzami, bo – jak mówi – nie chciał psuć uroczystości sprawą osobistą. Potem jednak odesłał medal do Kancelarii Prezydenta RP.

Dlaczego to zrobił? – Poczułem się urażony wypowiedziami prezydenta, że wnukowie odpowiadają za grzechy swoich dziadków, rodziców. Do którego pokolenia będzie sięgać to dzielenie ludzi na lepszych i gorszych? – zastanawia się Stanisław Dembowski.

Do medalu dołączył oświadczenie: „Donoszę więc na siebie i na moją rodzinę, że już mój ojciec który był palaczem w kotłowni przyczyniał się do ogrzewania również tych mieszkań, w których przebywali członkowie PZPR (jak wiadomo >>walczący o utrzymanie sowieckiej dominacji nad Polską<<). Potem już było tylko gorzej. Jako młody człowiek (...) uczestniczyłem w pochodach 1-majowych. Co prawda byłem też później członkiem Komisji Zakładowej za czasów pierwszej i drugiej Solidarności, ale do dziś jestem przekonany, że przywódcą Solidarności był Lech Wałęsa, a nie Jarosław Kaczyński” – napisał do prezydenta Dudy.

Przyznał się też, że w PRL budował mieszkania, w których zamieszkiwali członkowie rządzącej wówczas Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mało tego – wyznał, że jest członkiem KOD-u, jego dzieci aktywnie działają w obronie demokracji, a wnuki nie uczęszczają na lekcje religii. Na koniec zakomunikował, że zwraca medal, który – jak wnioskuje z licznych wypowiedzi prezydenta – po prostu mu się nie należy.

Nie ukrywa żalu do prezydenta. – Podstawowa sprawa to łamanie Konstytucji. Kiedyś Andrzej Duda mówił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a jest wręcz przeciwnie. Zamiast jednoczyć, dzieli na lepszych i gorszych, jak funkcjonariusz PiS – zauważa Dembowski. – Gdybym przyjął medal, to tak, jakbym akceptował postępowanie głowy państwa, a tak nie jest – podkreśla.

Swoje oświadczenie zamieścił na portalu społecznościowym. – Uznałem, że powinienem to upublicznić, może to skłoni innych do zastanowienia się nad tym, co dzieje się w Polsce – ma nadzieję Dembowski.

Biuro Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP prowadzi ewidencje osób, które odmówiły przyjęcia orderów i medali. Jednak biuro prasowe głowy państwa nie odpowiedziało nam jeszcze na pytanie, ile osób odmówiło przyjęcia odznaczenia nadanego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Powszechnie wiadomo jednak, że ostatnio zrobili to m.in. konsul honorowy w Meksyku Alberto Stebelski-Orlowski, a także zasłużona dla walki z komunizmem francuska działaczka społeczna Annette Laborey. „Polska wpadła w ręce partii, którą mogłabym tylko zwalczać. Odznaczenie nadane takimi rękami zamienia się w zniewagę” – uzasadniła, wytykając obecnie rządzącym m.in. „niezliczone gwałty na wolności i zasadach demokracji”, „nietolerancję i nienawiść podniesione do rangi cnót”, „rozpasany nacjonalizm, legalizację ruchów parafaszystowskich, ONR-u...”

Poprzedni prezydenci także spotykali się z odmowami. Według Wikipedii, Lechowi Wałęsie zdarzyło się to co najmniej dwa razy, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu – 11, Lechowi Kaczyńskiemu – 24, a Bronisławowi Komorowskiemu – 30.