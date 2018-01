Robert Mazurek, miejski radny z PiS i nauczyciel wychowania fizycznego pokieruje Radzyńskim Ośrodkiem Kultury. Na to stanowisko, bez konkursu powołał go burmistrz miasta.

Skończyła się trzyletnia kadencja poprzedniego szefa placówki Pawła Żochowskiego i władze miasta dokonały zmiany. – Robert Mazurek jest znany w Radzyniu z licznych działań o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym – mówi burmistrz Jerzy Rębek. – Jego kolejne inicjatywy to pasmo sukcesów, a organizowane przez niego imprezy biły rekordy frekwencji. To osoba energiczna, kreatywna, bardzo sprawna organizacyjnie, pełna pomysłów na nowe działania – chwali Rębek. Mazurek to m.in. pomysłodawca Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami.

– To gorący okres, który stawia przed osobami związanymi z kulturą wielkie wyzwania. Chodzi o obchody jubileuszu 550–lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich oraz 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreśla Robert Mazurek. – Już od dawna marzyło mi się, aby w każde niedzielne popołudnie działo się coś ciekawego w parku, w pobliżu Pałacu Potockich i Oranżerii, aby ci, co pozostają w mieście i wychodzą w tym czasie na spacer mogli odczuć atmosferę tego miejsca i uczestniczyć w działaniach kulturalnych– mówi o swoich planach nowy dyrektor. – W związku z tym od czerwca do września chcę organizować letnią scenę kultury. Może nazwiemy to Letnim Tarasem Kultury, bo występy będą się odbywać na tarasie oranżerii, oczywiście odnowionym, odrestaurowanym. Poza tym chciałbym, by latem funkcjonowało kino plenerowe–zapowiada Mazurek.

Poprzedni dyrektor także znalazł zatrudnienie. Wystartował w konkursie na inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w urzędzie i go wygrał. – Jego kontrkandydatem była młoda osoba, która nie przeszła etapu formalnego z powodu niespełnienia warunku okresu zatrudnienia– zaznacza Anna Wasak z radzyńskiego magistratu.

W planach jest remont Oranżerii, gdzie mieści się ośrodek kultury. – Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się wymienić okna. W tej sprawie będziemy ubiegać się o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego– dodaje nowy dyrektor.

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku poprzedni szef placówki reaktywował kino Oranżeria. Wyświetlaniem filmów zajmuje się zewnętrzna firma.