Wiadomo jedynie, że obiekt ma być czterogwiazdkowym hotelem z ok. 100 pokojami. – Prace nad odbudową przebiegają zgodnie z wcześniejszymi założeniami – informuje Maciej Bąk, prezes gdyńskiej fundacji, w radzie której zasiada m.in. twórca SKOK senator Grzegorz Bierecki. I to senator Bierecki w kwietniu rozmowie z nami powiedział że „środki na odbudowę są gromadzone. A skomplikowane sprawy związane z ochroną konserwatorską terenu wydłużają terminy”.

Przypomnijmy, że miasto we wrześniu 2015 roku podpisało list intencyjny w tej sprawie z fundacją Fundusz Rewitalizacji. Pałac miałby stanąć w Parku Radziwiłłowskim w miejscu dawnej rezydencji magnackiej Radziwiłłów. – Koncepcja, którą przygotowała fundacja okazała się bardzo ciekawa. Była konsultowana z konserwatorem zabytków. Teraz fundacja przystąpiła do przygotowania dokumentacji technicznej, tak aby założenie pałacowe spełniało warunki obiektu hotelowego – mówi Adam Chodziński, zastępca prezydenta Białej Podlaskiej.

Do uzgodnienia pozostaje sprawa przekazania miejskiego gruntu pod inwestycję. – Wykluczamy możliwość sprzedaży gruntu. Będziemy natomiast poszukiwać formy prawnej aby inwestor mógł ten grunt od miasta wydzierżawić. Chodzi o to, aby inwestorowi zwrócił się poniesiony nakład, a później aby pałac służył miastu i pozostał w zasobach miejskich. Do ustalenia pozostaje m.in. długość dzierżawy – tłumaczy zastępca prezydenta.

Władze miasta chcą tę kwestię przedyskutować z prawnikami, urzędnikami i radnymi. – Zależy nam, aby obiekt był dostępny dla mieszkańców, to znaczy, by nie był odgrodzony, tak aby każdy mógł wejść do środka i go obejrzeć – zaznacza Chodziński i dodaje, że miasto nie będzie uczestniczyć finansowo w odbudowie obiektu. A inwestycję szacuje się na 40-50 mln zł. – Gdy inwestor zgromadzi pełną dokumentację techniczną uzgodnioną z miastem i konserwatorem zabytków, będzie miał środki na inwestycję, to będziemy o tym szeroko dyskutować – zapewnia zastępca prezydenta.

Temat odbudowy pałacu Radziwiłłów pojawił się ostatnio podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu rady miasta. Radny Kamil Paszkowski, jednocześnie dyrektor biura senatora Grzegorza Biereckiego, zdradził wówczas, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to obiekt mógłby być gotowy w 2019 roku. W lipcu ma upublicznić więcej informacji na temat inwestycji.