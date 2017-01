Pilotka Agata ma szansę na Cumulusa

Do 31 stycznia trwa głosowanie smsowe na 26 sportowców lotniczych. 10 z największą liczbą głosów przejdzie do finału. Bialczanka szkoli się w Wyższej Szkole Oficerskich Sił Powietrznych w Dęblinie. W 2015 roku w Mistrzostwach Polski w Katowicach zajęła razem ze swoją koleżanką Zofią Garwacką trzecie miejsce w swojej kategorii. A po roku dziewczyny dostały powołanie do kadry narodowej. To zaowocowało startem w Mistrzostwach Świata w Lataniu Rajdowym, które odbyły się we wrześniu ubiegłego roku w portugalskim Santa Cruz. Dziewczyny wywołały tam niemałą sensacją bo były jedyną taką kobiecą załogą - Agata była nawigatorką, a Zosia pilotem.

Obecnie Zofia zajęła się lataniem w PLL LOT a Agata kończy studia oraz zdobywa licencję pilota zawodowego. W planach mają dalsze starty w zawodach oraz popularyzację sportów lotniczych wśród kobiet.

- Organizując drugą edycję plebiscytu na 10 najlepszych, polskich sportowców lotniczych Cumulusy 2016, chcemy docenić ich talent, pasję, ambicję, sportowe zacięcie, konsekwentny trening i najwyższej klasy umiejętności lotnicze - tłumaczą organizatorzy. Agata startuje w plebiscycie razem z Zofią. Aby na nie zagłosować, trzeba wysłać SMS o treści TC.PC.7 pod numer 71068. Koszt to 1,23 zł. Głosowanie potrwa do 31. stycznia i wyłoni 10 finalistów, którzy powalczą o zwycięstwo w drugim etapie konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 lutego.