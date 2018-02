Platforma Obywatelska chce kontroli NIK w stadninach

Klub Platformy Obywatelskiej kieruje wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrole w państwowych stadninach. Pretekstem jest symboliczna data. Dokładnie dwa lata temu (19 lutego) Agencja Nieruchomości Rolnych odwołała doświadczonych prezesów stadnin, m.in. Marka Trelę z Janowa Podlaskiego.

Posłanka PO Dorota Niedziela wylicza, co rząd PiS ma na sumieniu w kwestii hodowli koni czystej krwi arabskiej. Po pierwsze, pogorszenie sytuacji ekonomicznej stadnin.

– W Janowie Podlaskim mamy do czynienia wręcz z zapaścią finansową. To spadek zysku z 3,2 mln zł na koniec 2015 r. do 100 tys. zł w 2017 r. Zyski spadają także w Michałowie – zauważa Niedziela.

Dalej jest mowa o spadku sprzedaży koni na aukcji Pride of Poland. Na zeszłorocznej głównej aukcji sprzedano tylko 6 koni za 410 tys. euro. Poza tym, zdaniem posłanki, ukrywane są koszty organizacji Dni Konia Arabskiego z 2017 roku, chociaż minęło od tego czasu już pół roku.

Niedziela porusza też wątek sprzedaży potomstwa legendarnej klaczy Pianissima, o czym niedawno pisaliśmy na naszych łamach. – Ukrywane są informacje na temat ilości sprzedanych koni, kupców, cen. Od 2 lat brak jest znaczących sukcesów polskich koni na międzynarodowych pokazach – zaznacza parlamentarzystka.

Jej zdaniem zniszczono marki „Polski koń arabski” i Pride of Poland (Duma Polski). – Dlatego Platforma Obywatelska, mając na uwadze dobro i przyszłość hodowli koni arabskich czystej krwi, kieruje do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o zbadanie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności zarządzania spółkami – zaznacza posłanka.

PO ma wątpliwości dotyczące przestrzegania przepisów prawa w zakresie hodowli i sprzedaży koni i zajmowania się sprawami majątkowymi w janowskiej stadninie. – Jednocześnie wzywamy premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego objęcia osobistym nadzorem spółek strategicznych, do jakich należą stadnina koni w Janowie Podlaskim oraz w Michałowie, a także do rzeczywistej transparentności działań zarządów spółek i nadzorujących te spółki instytucji – dodaje Dorota Niedziela.

Stadniną w Janowie Podlaskim kieruje obecnie Sławomir Pietrzak, a Marek Trela jest głównym menadżerem stadniny W’rsan w Abu Dhabi, należącej do szejka Sultana bin Zayed Al Nahyana. (eb)