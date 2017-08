Ponad 740 chętnych na Mieszkanie plus w Białej Podlaskiej

W Białej Podlaskiej w ramach programu Mieszkanie plus powstanie 186 mieszkań. "Kończymy krycie dachów, wstawiamy już do budynków okna i drzwi" - powiedziała Puczka. Mieszkania mają zostać oddane do użytkowania w czerwcu 2018 roku. Okazuje się jednak, że 186 mieszkań, zlokalizowanych w trzech budynkach, to za mało. "W połowie lipca wniosków mieliśmy ok. 500, dziś chętnych na zamieszkanie jest ponad 740. Tyle zebraliśmy ankiet" - powiedziała prezes.



Miasto już zastanawia się nad kolejną inwestycją. "Musimy się dobrze przyjrzeć tej sytuacji, bo zainteresowanie mieszkaniami jest ogromne. Mamy problemy z działką w granicach miasta, którą moglibyśmy wykorzystać pod budowę, ale myślę, że ten problem uda się rozwiązać" - powiedziała prezes ZGL w Białej Podlaskiej.



Jak mówiła jeszcze w lipcu Puczka, większość chętnych na mieszkania pochodzi z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. stanowią wnioski spoza miasta. Są chętni z Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, ale także z Anglii, Irlandii i Niemiec. Większość chętnych to rodziny, często wielodzietne, ale są także młode małżeństwa, a nawet bezdomni, którzy mogą pochwalić się dochodami.



Domy w Białej Podlaskiej budowane są w ramach pilotażu programu Mieszkanie plus, prowadzonego przez BGK Nieruchomości. Jak informował jeszcze w czerwcu prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt m. kw. wyniesie tutaj 1860 zł netto. Dodał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały "trzy lokalne firmy".