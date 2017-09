Powstaje mural przypominający o nieistniejącej wytwórni samolotów. "To dla mnie wyzwanie"

- Ciekawi mnie historia Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Usłyszałam o niej od rodziców, którzy uczą historii w bialskich szkołach. Myślę że wiele młodych osób nie wie, że w mieście istniała taka prężna wytwórnia - mówi Zielińska, która od kilku dni maluje swój mural przedstawiający m.in. duży samolot z Podlaskiej Wytwórni Samolotów, która była ważnym lotniczym zakładem produkcyjnym w okresie międzywojennym, ale niestety wybuch wojny i okres okupacji położył kres jej działalności.

- To dla mnie wyzwanie, bo jeszcze nie malowałam tak dużej ściany, ale odkrywam że umiem to robić - podkreśla autorka, która skończyła ASP w Łodzi, a za kilka tygodni broni też pracę dyplomową na łódzkiej filmówce.

Projekt jej muralu zdobył w ogłoszonym przez miasto konkursie, najwięcej bo 607 głosów internautów. - Zamierzam pracować od świtu do zmroku, ale wszystko zależy od pogody. Używam farb fasadowych, właściwie kilku kolorów które mieszam. Najpierw naszkicowałam zarys, a teraz to kolorujemy - tłumaczy Zielińska i żartuje że to jednak nie jest malowanie obrazu. - Trzeba wcześniej przewidzieć całość, bo musimy przestawiać rusztowanie - dodaje. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na koniec września podczas Dni Patrona miasta. Będzie to pierwszy takich rozmiarów mural w Białej Podlaskiej. Jego powstanie finansuje miasto.