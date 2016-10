"Praca nad filmem to terapia". Filmy od niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej

– Napłynęło dziewięć filmów przygotowanych przez niepełnosprawnych, m.in. uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu diecezji. W tworzeniu filmików pomagają wychowawcy. Co roku zainteresowanie imprezą jest coraz większe. Uczestnicy pokazują nam swoje możliwości i to, jak radzą sobie z ograniczeniami. A my możemy promować ich twórczość i wizerunek – mówi Jakub Semeniuk, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w bialskim Caritasie. To właśnie tutaj narodził się pomysł takiego festiwalu. – Praca nad filmem to terapia, bo niepełnosprawni dobrze się bawią i uczą wielu rzeczy, np. gry aktorskiej, czy tajników produkcji filmowej – zauważa Semeniuk.

"Przychodzi do mnie nocą" to filmik, który pod kierunkiem instruktora Roberta Mitury przygotowali wychowankowie WTZ w Białej Podlaskiej. To właśnie ten filmik okazał się najlepszy zdaniem jury.

– To przede wszystkim zabawa. Pokazaliśmy nasze życie, jak sobie radzimy ze sztuką, bo na co dzień ją tworzymy. Powstała taka etiuda o tym jak podopieczni szukają inspiracji – opowiada Mitura. – To forma terapii właściwie pod każdym względem – dodaje instruktor.

– Brałem udział w filmie... jako aktor. Musiałem dużo chodzić, ale wszystko mi się podobało – zaznacza Piotrek, bohater filmu "Przychodzi do mnie nocą".

– Chodzi o to, aby każdy mógł zaistnieć. Osoby niepełnosprawne właściwie nie grają przed kamerą, są sobą, a my zbieramy to w pewne ramy – tłumaczy Robert Mitura.

W tym roku przed festiwalem uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach filmowych i fotograficznych. A w czwartek kilkaset osób mogło zobaczyć dziewięć filmików na dużym ekranie w kinie Merkury. Zwycięzców wyłoniło jury, w składzie którego znaleźli się profesjonalni filmowcy. Nagrodą główną była kamera GoPro. Oprócz miejsca pierwszego dla WTZ w Białej Podlaskiej, na podium znalazły się filmy WTZ w Kisielanach oraz WTZ w Siedlcach.