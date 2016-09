PSW w Białej Podlaskiej chce więcej studentów z zagranicy

Do pomysłu powstania pierwszego zamiejscowego wydziału PSW w przygranicznym mieście przekonywał radnych powiatowych. To na tej uczelni odbyła się sesja powiatu. – Już teraz na PSW kształci się ok. 400 studentów z zagranicy, głównie z Białorusi i Ukrainy. Wychodząc naprzeciw dalszemu umiędzynarodawianiu, chcemy od października 2017 roku uruchomić wydział zamiejscowy w Terespolu – przyznał prof. Bergier.

Na początek uczelnia chce ruszyć z dwoma kierunkami licencjackimi: turystyka i rekreacja oraz ekonomia. – Wierzymy że będą chętni, bo młodzież z Białorusi chce studiować w Polsce, czyli kraju Unii Europejskiej – podkreślał rektor.

Oferta w Terespolu ma być skierowana przede wszystkim do Białorusinów z Brześcia. – Będą mogli rano wsiąść do pociągu i za godzinę być w Terespolu. A później tego samego dnia wrócić do domu. Z naszych obserwacji wynika, że wzrasta liczba młodych Białorusinów uczących się komercyjnie języka polskiego, tylko po to aby wyjechać do Polski. Ale wydział zamiejscowy to także szansa dla wszystkich tych, którym bliżej do Terespola niż do Białej – dodaje Bergier.

Kadrę będą stanowić przede wszystkim wykładowcy z PSW w Białej Podlaskiej. – Ale niewykluczone że będziemy się też posiłkować grupą magistrów z Terespola – zaznacza rektor.

Wiadomo już, że wydział zamiejscowy zajmie sale po liceum ogólnokształcącym. – Jeżeli budynek ma stać pusty, a można go zagospodarować, to uważam, że pomysł jest bardzo dobry, a skorzystają na tym jeszcze studenci – chwali starosta bialski Mariusz Filipiuk. Ale PSW nie wyklucza, że w przyszłości powoła też w Terespolu liceum społeczne. - Mamy doświadczenie w tym zakresie, bo przy naszej uczelni działają gimnazjum, żłobek, przedszkole, liceum. Jesteśmy gotowi, aby przenieść to też na Terespol – zaznacza Bergier.

Na PSW studiuje ponad 3 tys. młodych ludzi, z tego ok. 60 proc. to mieszkańcy powiatu bialskiego, a ok. 20 proc. to studenci z Białej Podlaskiej.