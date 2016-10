Rumenok z Hołowna doceniony za obrzęd

W sumie wyróżnienia otrzymały cztery zespoły. Dla Rumenoka to już druga nagroda ministerstwa. Pierwszą zespół otrzymał w 2010 oku za obrzęd „Koło moho prosa”. - Nagrodzony w tym roku spektakl przedstawia scenkę z życia dawnej wsi, związaną z przybyciem szmatnika, który wymieniał zużyte ubrania na garnki, czy inne przedmioty niezbędne w gospodarstwie domowym - opowiada Gabriela Bilkiewicz prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, które opiekuje się zespołem.- Przybycie szmatnika do wsi poza handlem wymiennym, było okazją do wymiany poglądów, udzielania porad gospodarskich, a niejednokrotnie waśni bądź rozstrzygania sporów sąsiedzkich. Takie autentyczne wydarzenie z przeszłości stało się kanwą do opracowania niezwykle barwnego przedstawienia, które zyskało uznanie jurorów-dodaje Bilkiewicz.

Od 2008 roku członkowie opracowali dziewięć spektakli obrzędowych i dwa przedstawienia kabaretowe, które można zobaczyć w Krainie Rumianku (Hołowno, gm. Podedwórze), gdzie mieści się siedziba zespołu. Bo Rumenok to w lokalnej gwarze właśnie rumianek.

- Zespół realizuje jeden z ważnych celów naszego stowarzyszenia, jakim jest ocalenie od zapomnienia lokalnej gwary. Jest to gwara z silnymi wpływami rusińskimi, tzw. „chachłacka”, która bardzo długo była traktowana „po macoszemu”- przyznaje pani prezes. Zespół jest wielopokoleniowy, występuje w tradycyjnych, oryginalnych poleskich strojach. - Kierownikiem zespołu jest kobieta o niespożytej energii Monika Mazurek. Autorką scenariusza, a także tekstów kabaretowych jest Halina Bliźniuk, która jak mówi nigdy nie myślała, że ma takie zdolności. A konsultacji etnograficznych udziela etnograf pasjonat, Aniela Halczuk - opowiada szefowa stowarzyszenia.

Poza tym, członkowie Rumenoka jako instruktorzy prowadzą w Hołownie warsztaty, m.in. :„ Od ziarna do chleba”, „Jak to ze lnem było” czy „Dawne zajęcia domowe” . Wcielają się w postaci fabularnych gier terenowych np. pustelnika, zielarkę, myśliwego, karczmarkę, wieśniaczkę dla zorganizowanych grup szkolnych, które odwiedzają Krainę Rumianku.