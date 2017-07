"Spektakularne" wydarzenia w Białej Podlaskiej o których nic nie wiadomo

"Duże i spektakularne" wydarzenia w mieście zapowiada prezydent Dariusz Stefaniuk. Tyle że na razie nie zdradza szczegółów o co dokładnie chodzi.

– Dwóch przedsiębiorców wystąpiło do nas z chęcią wykupu działek w podstrefie ekonomicznej – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk (PiS). – Wszystko wskazuje na to, że pierwszymi inwestorami będą lokalni przedsiębiorcy. Pierwsza transakcja może nastąpić jeszcze w tym roku – zaznacza.

Przypomnijmy, że od grudnia tereny inwestycyjne na bialskim lotnisku są częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chodzi o 94 hektary. Z tego 69 należy do miasta, a 24 to własność Agencji Mienia Wojskowego. Jeden z potencjalnych inwestorów przygotowuje dokumentację techniczną fabryki, którą chce tu budować. Interesuje go 5-hektarowa działka.

Być może nie tylko podstrefa będzie szansą na gospodarcze ożywienie miasta. Kilka dni temu władze Białej Podlaskiej spotkały się z Alvinem Gajadhurem, głównym inspektorem transportu drogowego. – Prowadzimy rozmowy na temat rozwoju ITD w Białej Podlaskiej. Mam nadzieję, że przyniesie to nowe miejsca pracy. Ale wolę mówić, jak już coś zrobimy – podkreśla Stefaniuk.

Szczegółów na ten temat nie przekazał nam też GITD, bo jego szef jest teraz na urlopie. Na pytanie dziennikarza, czy więcej informacji na ten temat pojawi się przed kampanią wyborczą, prezydent odpowiedział: – Przed kampanią wyborczą pojawi się jeszcze wiele różnych inicjatyw w mieście, które tworzymy. Będą to bardzo duże i spektakularne wydarzenia.

W maju bezrobocie w Białej Podlaskiej wynosiło 12,6 proc., a w województwie lubelskim 9,7 proc.