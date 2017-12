Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej szuka pracowników

Trwa nabór pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej. Kierownik został już wyłoniony. Placówka ma działać od 15 grudnia.

Do pracy urząd miasta poszukuje psychologa, pielęgniarki, trzech terapeutów i głównego księgowego. Dokumenty można składać tylko do poniedziałku.

Domem Samopomocy pokieruje wyłoniona w konkursie Anna Hordejuk - Lipka, która wcześniej pracowała m.in. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach.

– Remont przebiega zgodnie z planem. W tym tygodniu trwały prace przygotowujące do odbioru budynku – mówi Radosław Plandowski, rzecznik magistratu.

Placówka ruszy z działalnością 15 grudnia. – Ale oficjalne otwarcie nastąpi w późniejszym terminie, prawdopodobnie w styczniu – zapowiada Plandowski.

Przypomnijmy, że Dom Samopomocy powstaje w miejscu dawnej siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Brzeskiej. Trafi tu 30 osób z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Parkinsona, Alzheimera czy zaburzeniami osobowości. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku, 10 godzin dziennie. Można składać jeszcze wnioski o przyjęcie.

– Wniosek należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dołączając do niego zaświadczenie lekarskie od psychiatry lub neurologa, a także od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach – instruuje Ewa Borkowska, dyrektor bialskiego MOPS.

Na miejscu, z uczestnikami pracować będą instruktorzy terapii, psycholog i pielęgniarka. W domu znajdą się: pracownia artystyczna, kulinarna, kulturalno-oświatowa oraz w świetlica. W ramach terapii uczestnicy otrzymają jeden ciepły posiłek.

Finansowanie nowej jednostki ma zapewnić rząd. Na zaadaptowanie budynku miasto dostało 760 tys. zł dotacji od wojewody lubelskiego.