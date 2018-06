Szpital w Białej Podlaskiej z dodatkowymi pieniędzmi na operacje

– Te środki pozwolą na skrócenie kolejek oczekujących na zabiegi – mówi Magdalena Us, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Placówka dostanie 400 tys. zł na zabiegi zaćmy i ponad 200 tys. zł na endoprotezy. – Szczególnie zachęcamy pacjentów do skorzystania ze świadczeń w zakresie zabiegów endoprotez. W bialskim szpitalu czas oczekiwania na taki zabieg wynosi w zależności od stanu pacjenta, od 20 dni w przypadku pilnym do pół roku. Ale i tak jest to krótki czas w porównaniu do innych placówek – podkreśla Us.

Szpital zainicjował też „Białe Niedziele Ortopedyczne”. – Są to wyznaczone dni w miejscowościach powiatu bialskiego, podczas których pacjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i kwalifikacji do zabiegów endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego – zaznacza rzecznik.

W sumie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na ten cel 7,4 mln złotych z rezerwy ogólnej. Do szpitali z województwa lubelskiego trafi 2,4 mln zł na leczenie zaćmy oraz 5 mln na operacje wymiany stawów kolanowego i biodrowego.

Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa nowego pawilonu przy szpitalu, gdzie znajdzie się onkologia oraz pracownia endoskopowa.