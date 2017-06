Tłuściec Super Samorządem. Rozwiązali ważny problem

Wieś Tłuściec w gminie Międzyrzec Podlaski znalazła się w gronie laureatów nagrody Super Samorząd 2017 przyznawanej przez Fundację Batorego. Sołtysa i radę sołecką doceniono za to że wzięli sprawy w swoje ręce i rozwiązali problem braku poprawnej numeracji i nazewnictwa ulic we wsi.

W sumie siedem lokalnych inicjatyw z całej Polski otrzymało tytuł Super Samorządu podczas gali w Warszawie.

– Gala na Zamku Królewskim wyglądała niezwykle imponująco. Tym bardziej, że staliśmy się tam posiadaczami statuetki, o której nawet nie marzyliśmy – przyznaje Czesław Węgrzyniak, sołtys wsi który wraz z radą sołecką zaproponował mieszkańcom nadanie ulicom nazw. – Pomysł narodził się już w 2015 roku. Chcieliśmy w końcu uporządkować ten chaos numeracyjny, głównie ze względów bezpieczeństwa – przyznaje Węgrzyniak.

– Przeprowadziliśmy internetową ankietę. Aktywność mieszkańców nas przerosła. Pojawiły się pomysły na nazwy powszechne i historyczne, np. Trakt Brzeski – zaznacza Węgrzyniak, który sołtysem wsi jest od 2007 roku.

Zdarzały się sytuacje, że po wsi krążyła karetka, szukając chorego o nazwisku, które pojawia się tam trzykrotnie. Podawany przez załogę numer domu nikomu z mieszkańców nic nie mówił. Obecnie projekt nazwania dróg przechodzi procedurę administracyjną w gminie.

Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego podczas gali powiedział, że nagroda przeznaczona jest dla tych mieszkańców, którzy już działają lokalnie lub dopiero zaczynają podejmować aktywność. – Chodzi o to, żeby przezwyciężyć taki kompleks liliputa, niemożności - jesteśmy maluczcy, co my możemy zrobić. Nagradzamy inicjatywę. To, że ludziom chce się chcieć i że chce się chcieć razem, nie indywidualnie. Celem jest współpraca ludzi. Budowanie zaufania i radość wynikają z tego, że robi się coś sensownego z innymi ludźmi – zaznaczył Smolar.

W 2017 roku udział w akcji wzięło łącznie 350 grup z całej Polski, w tym 16 z województwa lubelskiego.