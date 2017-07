Miasto zorganizowało po raz drugi ogólnopolski konkurs. Pierwsza edycja pozostała nierozstrzygnięta, bo żadna z prac nie spełniła oczekiwań komisji.

Tym razem z nadesłanych projektów komisja pod przewodnictwem prezydenta Dariusza Stefaniuka wybrała trzy, które zostaną poddane ocenie internautów. Głosowanie startuje w piątek i potrwa trzy dni.

– W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem prac. Komisja zgodnie z regulaminem do dalszego etapu zakwalifikowała trzy projekty. Na tym etapie prace są anonimowe. Członkowie komisji zostali zobligowani do zachowania tajemnicy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu – podkreśla Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Wybrane prace nawiązują do historii i teraźniejszości miasta. – Na pierwszej możemy obejrzeć dawny pałac Radziwiłłowski, druga przedstawia miejską panoramę, zaś trzecia przypomina o funkcjonowaniu Podlaskiej Wytwórni Samolotów – dodaje rzecznik.

Mural powstanie na północnej ścianie kamienicy przy ul. Narutowicza, która ma 24 metry szerokości i 9 wysokości. Wielkoformatowa grafika wykonana będzie na bazie farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Budynek z końca XIX wieku swoją nazwę zawdzięcza dwóm popiersiom ustawionym we wnękach muru – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Dodatkowo na narożu znajduje się wieżyczka, w której umieszczono datę powstania budynku. Kamienica pierwotnie należała do architekta Karola Iwanickiego, a od 1904 roku Romana Rosińskiego i jego spadkobierców.

To m.in. Mieczysław Skalimowski z Galerii Podlaskiej zaproponował w ubiegłym roku aby na tej pustej ścianie powstał mural.

– Mamy pustą, obskurną ścianę w centrum miasta, w strefie zabytkowej. Jeżeli czymś ją zapełnić, to muralem historycznym. W innych miastach takie powstają – podkreślał wówczas Skalimowski.

Konserwator zabytków Jan Maraśkiewicz, który zasiada w komisji konkursowej przypominał że należy uwzględnić przy tym kontekst przestrzenny.

Autorzy tych trzech projektów dostaną nagrody 3 000, 1500 i 1 000 zł. Natomiast mural, który wybiorą internauci ma powstać na kamienicy w październiku.