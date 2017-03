Tu dochodzi do wypadków. GDDKiA: Świateł nie przewidujemy

Pan Krzysztof zauważa że na skrzyżowaniu dochodzi do wielu wypadków i kolizji. - Widzę co się dzieje. Tam zginął człowiek. Z troski o ludzkie bezpieczeństwo należy zająć się jakimś rozwiązaniem, może sygnalizacja świetlna - proponuje mieszkaniec Radzynia. - Tam jest duży ruch, to droga krajowa, niedaleko jest targowisko miejskie - dodaje nasz czytelnik. - W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na tym skrzyżowaniu doszło do trzech wypadków drogowych, w których trzy osoby zostały ranne i była jedna ofiara śmiertelna. Kolizji żadnych nie odnotowaliśmy - podaje mł. asp. Piotr Mucha oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Do tego śmiertelnego wypadku doszło w styczniu. Kierowca ciężarówki potrącił pieszego na przejściu dla pieszych. 73-letni mężczyzna pomimo reanimacji zmarł na miejscu.

- To skrzyżowanie znajduje się na drodze krajowej, wybudowanie tu sygnalizacji świetlnej nie należy do kompetencji miasta, ale do GDDKiA - przyznaje z kolei Anna Wasak asystent burmistrza ds. kontaktu z mediami.

GDDKiA odpowiada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie nie przewiduje przebudowy skrzyżowania. - Jest ono skanalizowane, tzn. ma wydzielone pasy do skrętu w lewo. Jest oświetlone lampami drogowymi a w ubiegłym roku dodatkowo zamontowaliśmy tzw. azyle dla pieszych pozwalające podzielić przechodzenie na drugą stronę jezdni na dwie tury- mówi Krzysztof Nalewajko z lubelskiej GDDKiA. - Obecnie nie mamy w planach dodatkowych działań na tym skrzyżowaniu. Nie mieliśmy też sygnałów w tej sprawie od policji i władz lokalnych zaznacza Nalewajko.

Przypomnijmy że w 2014 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainwestowała już w sygnalizację świetlną w Radzyniu Podlaskim na skrzyżowaniu krajowej 19 i 63. To ok. półtora kilometra od wspomnianej Brzostówieckiej. O inwestycję zabiegały wówczas władze samorządowe i policja. Były to pierwsze "światła" w Radzyniu.