Ul. Krucza będzie jak nowa. Dzięki dofinansowaniu

To odcinek od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do ul. Żwirki i Wigury. - W ramach inwestycji powstanie 613 metrów drogi wraz z kanalizacją deszczową, zjazdami na posesje oraz zagospodarowaniem pobocza.

Zostanie też wybudowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa, chodnik a także dwa przystanki komunikacji miejskiej- mówi Michał Trantau rzecznik prezydenta. Będzie to kosztować 2,5 mln zł, z czego 1,2 mln zł to dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019.. Jeszcze w styczniu miasto ogłosi przetarg na roboty. A do października droga ma być już gotowa.

Przypomnijmy że w ubiegłym roku miasto wybudowało już odcinek ul. Kruczej od ul. Podleśnej do ul. Wyzwolenia. To droga na osiedlu za Torami. A dla obecnych władz miasta inwestycje drogowe na tym osiedlu to priorytet. Z kolei, powiat bialski dostał od wojewody dofinansowania na dwa projekty drogowe. Ponad 1 mln zł na przebudowę ponad 2 kilometrów drogi z Zalesia do Krzyczewa oraz 1 milion złotych na kilometr drogi z Międzyrzeca Podlaskiego przez Zasiadki do Huszlewa.

W sumie w tym roku na drogi powiatowe oraz gminne wojewoda rozdzielił 60,3 mln zł. Do konkursu trafiły 133 wnioski. A dofinansowanie przyznano 55 projektom.