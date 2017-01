Lublin chce dostać 415 mln zł dofinansowania. Na co ma zamiar je wydać?

Ul. Choiny ma być dwujezdniowa aż do granicy miasta

O 415 mln zł dotacji na drogi i komunikację wystąpiły władze Lublina. Chcą za to doprowadzić trolejbusy na Czechów, wymienić most w ul. Fabrycznej, przebudować rondo przy Gali i Al. Racławickie. A także kupić nowy tabor komunikacji miejskiej, który wyjechałby na ulice już w przyszłym roku

Co ważne, Lublin nie musi o te pieniądze z nikim rywalizować. Unijne dotacje są już wstępnie zarezerwowane i jeśli tylko wnioski złożone przez miasto będą zgodne z wymogami, to Lublin będzie mógł z tych pieniędzy skorzystać. Właśnie z tych funduszy miasto chce sfinansować m.in. opisywaną przez nas w ostatnich dniach przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i Lipowej.

Pieniądze mają też umożliwić odkładaną z roku na rok przebudowę ronda przy Gali. Po jej zakończeniu ul. Lubelskiego Lipca ’80 przestałaby „pożyczać” wyjazd od ul. 1 Maja, która z tej strony ma być zaślepiona parkingiem.

– Przystanki komunikacji miejskiej przesuniemy bliżej ronda – zapowiada Mirosław Łuciuk, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów. Powiązana z tą inwestycją ma być wymiana mostu w ciągu ul. Fabrycznej.

Na ul. Fabrycznej i Drodze Męczenników Majdanka wytyczone mają być obustronne buspasy i to na długim odcinku, bo od ronda przy Gali do „koślawego” skrzyżowania z ul. Grabskiego i Sulisławicką. – To skrzyżowanie zostanie wyprostowane – podkreśla Łuciuk. Przy okazji przebudowane ma być też skrzyżowanie Drogi Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą.

Dla wymienionych inwestycji jeszcze w tym roku miasto zamierza uzyskać komplet pozwoleń na budowę. Dokumenty są za to praktycznie gotowe dla przebudowy ul. Grygowej wraz z nowymi wiaduktami nad stacją rozrządową. Nad drogą tą ma zawisnąć trakcja trolejbusowa, która biegłaby dalej, by połączyć się z tą, która wisi od lat nad ul. Mełgiewską.