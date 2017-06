Upał, a w samochodzie dziecko. Straż Miejska podpowiada co trzeba zrobić

– Auto podczas upału zmienia się w piekarnik – alarmują strażnicy.

Zamknięty, pozostawiony na słońcu samochód nagrzewa się nawet do temperatury 90 stopni. Wystarczy krótkie przebywanie w takim pojeździe, aby doprowadzić do odwodnienia, przegrzania, udaru słonecznego, a w najgorszym wypadku uduszenia i śmierci. Funkcjonariusze podkreślają, że nie wystarczy zaparkować auta w cieniu, bo położenie słońca może się zmienić. Nic nie da też uchylenie okna czy pozostawienie wody do picia gdy samochód zamienia się w piekarnik.

– Każdy może zareagować widząc taką sytuację. Najlepiej zadzwonić do straży miejskiej lub na policję, a w razie krytycznego stanu nawet samemu wybić szybę w samochodzie, by uratować komuś życie. Poza tym zostawienie zwierzaka w nagrzanym samochodzie może być uznane za znęcanie się nad zwierzęciem – wyjaśnia komendant Artur Kozioł.

Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. – Nie było jeszcze tego typu interwencji, ale należy dmuchać na zimne i przypominać o tym bialczanom – przyznaje komendant.

Zgłoszenie takiej sytuacji na numer alarmowy oraz wezwanie patrolu policji czy straży miejskiej może dodatkowo pomóc nam gdyby właściciel pojazdu miał do nas pretensję o uszkodzenie mu mienia. Warto w takich sytuacjach poprosić o spisanie notatki i sporządzenie jej kopii. Pozostawienie dziecka w foteliku na kwadrans może spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu i nerkach.