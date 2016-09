Wojewoda chce zmienić siedzibę delegatury

Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej zmieni siedzibę. Chce przeprowadzić się do budynku po byłym kolegium UMCS, gdzie obecnie działa MOPS.

Chodzi o obiekt przy ul. Piłsudskiego 24. – Wniosek o przekazanie LUW tej nieruchomości Skarbu Państwa został przesłany do ministra skarbu 12 września – mówi Radosław Brzózka rzecznik wojewody. Od grudnia 2014 roku mieści się tu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miasto przejęło nieruchomość od lubelskiej uczelni, bo ze względu na brak chętnych UMCS zdecydował o zamknięciu kolegium w Białej Podlaskiej. Budynek ma blisko 500 mkw. Miasto wydało 100 tys. zł na adaptację obiektu dla potrzeb MOPS.

– Obiekt planujemy przejąć po 4 września 2017 roku, czyli po wygaśnięciu umowy zawartej przez prezydenta Białej Podlaskiej z MOPS – zapowiada rzecznik wojewody. – Skarb Państwa, odzyskując obiekt od UMCS, poniósł koszty w wysokości ok. 1.100.000 zł i jest to rekompensata za przeprowadzone prace remontowe.

Urząd miasta na razie nic nie wie o planach wojewody. – W ostatnim czasie do urzędu nie dotarła żadna korespondencja dotycząca tego budynku. Magistrat nie planuje na razie przeprowadzki ośrodka – stwierdza Michał Trantau, rzecznik prezydenta. – Warto podkreślić, że MOPS realizuje zadania zlecone przez rząd. Jeżeli taka korespondencja dotrze, na pewno będziemy rozmawiać z panem wojewodą, z którym władzom miasta, a w szczególności prezydentowi Stefaniukowi, współpracuje się bardzo dobrze (obaj są popierani przez PiS – red.) – podkreśla Trantau.

Urząd wojewódzki już ma konkretne plany co do budynku przy Piłsudskiego. – Pozyskanie obiektu pozwoli na zabezpieczenie pomieszczeń niezbędnych do realizacji statutowych zadań urzędu i obniżenie kosztów utrzymania delegatury w Białej Podlaskiej – zaznacza Brzózka.

Obecnie delegatura LUW mieści się w budynku przy Brzeskiej 41. – Urząd wynajmuje tu pomieszczenia biurowe i garażowe o łącznej powierzchni 1044 mkw. Koszty z tytułu czynszu, opłat administracyjnych i mediów wyniosły w zeszłym roku ponad 210 tys. zł. Ze względu na fakt, iż są to pomieszczenia wynajmowane, urząd nie może przeznaczać własnych środków budżetowych na zadania inwestycyjne – tłumaczy rzecznik wojewody.

Obiekt przy ul. Brzeskiej 41 to również siedziba starostwa bialskiego, które także bierze pod uwagę wyprowadzkę.