Do wybuchu doszło we wtorek około godz. 22:40 w górnej części budynku. Całkowicie zniszczone są trzy pomieszczenia, dach, okna i elewacja. Naruszona została także konstrukcja domu.

W pokoju przebywał 23-latek, prawdopodobnie dogrzewał pomieszczenie gazem. Do butli podłączony był promiennik (tzw. „słoneczko”). – W ciężkim stanie, ale przytomny trafił do szpitala w Biłgoraju. Następnie przetransportowano go do szpitala w Łęcznej – mówi st.sierż. Joanna Klimek z policji w Biłgoraju. Pozostałym mieszkańcom (86-letniej kobiecie i 83-letniemu mężczyźnie) nic poważnego się nie stało.

W akcji ratowniczej udział wzięło 8 zastępów straży pożarnej (35 osób). Straty wyceniono wstępnie na 300 tys. zł.