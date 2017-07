Drzemka w drzewach. Te apartamenty zdobywają nagrody i podbijają serca turystów

Zobacz także: Złota Setka 2016: Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny [LISTA]

– Będąc dziećmi często rozmyślaliśmy o tym, jak to jest mieć domek na drzewie i marzyliśmy o kilku metrach kwadratowych schowanych pośród liści, bliżej ptaków, wiewiórek i nieba. Niestety nigdy na podobne zachcianki nie było ani czasu, ani pieniędzy – opowiadają Jakub i Małgorzata Fraszka. – Wszystko zmieniło się, kiedy sami zostaliśmy rodzicami. Wtedy odpowiadając na marzenia naszych dzieci oraz nasze tęsknoty stworzyliśmy pierwszy w Polsce „pensjonat” zawieszony kilka metrów nad ziemią. Był rok 2013.

Decydując się na nocleg „W drzewach” goście nie otrzymają jednak spartańskich warunków dziecięcego, byle jak skleconego domku, z użyciem najtańszych materiałów. W nałęczowskich wąwozach na turystów czekają ekskluzywne, przepiękne i dopieszczone w najmniejszych detalach apartamenty, które zachwycą nawet osoby najbardziej wybredne. Goście wybierać mogą pomiędzy czterema apartamentami: „Sosną”, „Grabem”, „Jodłą” oraz „Tują – SPA”. Wybór zależy wyłącznie od liczby gości, którzy chcą sprawdzić, czym jest nocowanie w konarach drzew i pobudka, gdzie nieprzyjemny głos budzika zastępują trele ptaków.

Każdy apartament jest doskonale wyposażony, a ekipa rano przynosi pod drzwi śniadanie (obowiązkowo serwowane w piknikowych koszach!), a o godzinie 17 serwuje na wygodnych leżakach rozstawionych na tarasach apartamentów aromatyczną kawę i domowe ciasto.

To oczywiście nie jedyne zachęty do przyjazdy do Nałęczowa. Mimo że właściciele podkreślają, że największą atrakcją apartamentów są niesamowite widoki rozpościerające się z ich okien oraz czyste powietrze, to zadbali też o inne przyjemności. W każdym domku znajduje się bogaty księgozbiór. Goście wybrać mogą się na wycieczkę w korony drzew, czyli wziąć udział w kilkugodzinnym programie łączącym przekazywanie teoretycznych informacjach o gatunkach, czy rodzajach drzew z możliwością wspięcia się pod okiem profesjonalistów na najwyższe z nich. W ofercie znaleźć można także m.in. „kurs” robienia drewnianych mebli, obserwację ptaków z bezpiecznego stanowiska na wierzchołku drzewa, dendrologiczną wycieczkę po okolicach Nałęczowa, ale także warsztaty edukacyjne, ekowycieczki, loty balonem i wiele, wiele innych.

– Naszym najmłodszym „dzieckiem” jest Tuja SPA. To wypadowa naszych doświadczeń przy budowie poprzednich domków i odpowiedź na oczekiwania gości – opowiada Małgorzata Fraszka. – To naprawdę wyjątkowa oferta, bo oprócz możliwości zamieszkania kilka metrów nad ziemią nasi goście mogą oddawać się zabiegom SPA w suchej saunie, saunie na podczerwień oraz poddać się masażowi nawet na górnym tarasie Tui. To nie tylko wspaniała odnowa biologiczna, ale także niepowtarzalne doznanie.

Dodatkową ofertę właściciele Apartamentów „W Drzewach” uzyskali dzięki podpisaniu szeregu umów partnerskich m.in. z producentem wody mineralnej i roślin ozdobnych itp.

– Współpracujemy także z organizatorami szkoleń dla kadry zarządzającej oraz eventów, wyjazdów motywacyjnych, konferencji i szkoleń biznesowych. Coraz częściej decydują się oni na zaproszenie swoich uczestników właśnie do nas. Oprócz merytorycznej rangi spotkań ważna jest przecież także ich oprawa, a u nas jest naprawdę wyjątkowo – podkreśla Fraszka.

A jakie są plany na przyszłość?

– Będziemy upiększać nasze apartamenty – zapowiada właścicielka apartamentów „W drzewach”. – Powstanie klimatyczna recepcja. Chcemy też urozmaicić i tak już bogaty w gatunki ogród leśny oraz kupować kolejne rododendrony, które są naszą chlubą i wielką miłością. Będziemy też wsłuchiwać się w pragnienia naszych gości, bo to miejsce stworzone z myślą o nich.

