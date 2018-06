Handlowcy ze stratami przez przebudowę deptaka. Zapłacą mniej za ogródki piwne

Właściciele lokali wpadli w rozpacz, gdy stało się jasne, że nieprędko wystawią ogródki, bo przebudowa deptaka nie skończy się w obiecanym przez Ratusz terminie, czyli do połowy maja. Opóźnienie jest tłumaczone poważnymi uszkodzeniami kanalizacji burzowej, którą trzeba było naprawić. Jej zły stan objawił się dopiero po rozebraniu chodnika, który nieprędko można było zdjąć, bo długo utrzymywały się mrozy.

Restauratorzy zażądali od miasta, by zwolniło ich w tym sezonie z opłat za zajęcie deptaka stolikami. – Kwestią elementarnej uczciwości jest odpuszczenie tej opłaty w związku z narażeniem nas na ogromne straty – mówił Mirosław Świerz, właściciel hotelu i kawiarni Vanilla.

Ratusz od razu oznajmił, że może obniżyć stawkę, ale nie do zera.

– Podczas rozmów zespołu negocjacyjnego z przedsiębiorcami wspólnie ustalono preferencyjną stawkę, czyli obniżkę opłat w porównaniu do roku ubiegłego – informuje nas Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

– Stanęło na 55 groszach za metr kwadratowy za dobę. W zeszłym roku płaciliśmy 70 groszy – mówi Marcin Polański, który przy deptaku prowadzi klubokawiarnię Ostro. Czy satysfakcjonuje go taka obniżka? – Ani nie jesteśmy niezadowoleni, ani zadowoleni. W naszym przypadku daje to 1 000 zł oszczędności miesięcznie. Dla małych lokali może to jest pieniądz, nam nie zrekompensuje strat.

Ale większej obniżki nie będzie. – Obecnie podpisywane są indywidualne protokoły z negocjacji – podkreśla Bobowska. – Po ich podpisaniu zostanie wywieszony wymagany prawem wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródki. Następnie zainteresowani przystąpią do podpisywania umów.

To jednak nie koniec formalności. – Wydanie nieruchomości przedsiębiorcom nastąpi po zakończeniu prac rewitalizacyjnych, protokolarnym odbiorze deptaka od wykonawcy robót budowlanych i uzyskaniu stosowanej decyzji nadzoru budowlanego – zapowiada Ratusz.