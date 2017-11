Ostatni wtorek ze szkoleniami z JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. – Aby pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany uruchomiliśmy cykl szkoleń na temat JPK. Szkolenia, co wtorek, odbywały przez cały listopad – mówi Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

W województwie lubelskim w większości urzędów skarbowych szkolenia rozpoczynają się we wtorek o godz. 12. W kilku urzędach w tym np. Chełmie i Puławach zaplanowało inne godziny spotkań, dlatego szczegółowych informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, należy szukać na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych.