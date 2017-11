Puławy: Wsparcie dla bezrobotnych z pomysłem

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Start z Inicjatywą”, która ma zadanie aktywizację osób bezrobotnych. Wsparcie przeznaczone jest dla mieszkańców województwa lubelskiego, nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 30 lat. Przeszkodą nie będą niskie kwalifikacje, czy niepełnosprawność. Warunkiem jest chęć prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli mówiąc wprost - założenie firmy. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu mogą liczyć na bezpłatne szkolenia, bezzwrotną dotację w wysokości 23 300 złotych oraz wparcie pomostowe do 500 złotych przez cały rok.

Rekrutację prowadzi Fundacja PCP przy ul. Mościckiego 1 w Puławach (Puławski Park Naukowo-Technologiczny). Osoby zainteresowane mogą dzwonić w tej sprawie pod nr 81 470 09 00. Więcej informacji również na stronie internetowej (fpcp.org.pl).