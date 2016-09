Pożyczamy coraz więcej. Wzrosła wartość kredytów hipotecznych

Do takich wniosków doszli analitycy firmy Reas, badający sytuację na polskim rynku nieruchomości. Zdaniem specjalistów, ciągła hossa na rynku nieruchomości jest spowodowana możliwością otrzymania wsparcia z Mieszkania dla Młodych. Widmo kończących się dotacji sprawiło, że Polacy przyśpieszyli swoje decyzje o kupnie własnego lokum. Niektórzy eksperci wyrażają jednak zaniepokojenie bliskim końcem projektu, który ma nastąpić w 2018 r. Kiedy w 2013 r. zakończono program Rodzina na Swoim, już w następnym kwartale zmniejszył się wolumen transakcji do ok. 7,4 tysięcy – dla porównania, w II kwartale 2016 r. był on dwa razy większy.

– Na początku roku, obserwując wprowadzane zmiany (podatek bankowy, narzucane przez regulacje KNF ograniczenia zdolności kredytowej klientów – red.), mieliśmy obawy, jak będzie wyglądał w takich warunkach popyt na kredyty hipoteczne. Rzeczywistość potwierdza, że zapotrzebowanie na mieszkania w naszym kraju jest ogromna, co odzwierciedla się w wynikach sprzedażowych pośredników kredytowych – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Póki co jednak z dobrej koniunktury korzystają zarówno deweloperzy, jak i banki. Siedmiu największych pośredników kredytowych wypłaciło w II kwartale tego roku kredyty hipoteczne o wartości blisko 4,5 mld złotych. To o 479 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale.