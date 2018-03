Stokrotka z laurami

Lubelska sieć sklepów Stokrotka zdobyła wyróżnienie w kategorii „Supermarkety” w prestiżowym konkursie „Retailer of the year 2017.

Konkurs Retailer of the Year nagradza najlepsze sieci detaliczne i hurtowe. Jest to przy tym jedyne na rynku wyróżnienie przyznawane sieciom handlowym przez ich dostawców. Za najlepszy supermarket dostawcy uznali „Stokrotkę”.

– To dla nas bardzo ważna nagroda, tym bardziej, że przyznają ją dostawcy, którzy w swojej ocenie biorą pod uwagę wiele różnych aspektów. Od początku działalności zależało na tym, aby stworzyć dogodne warunki do współpracy zarówno z naszymi lokalnymi, jak i ogólnopolskimi partnerami – podkreśla Cezary Baran członek zarządu, dyrektor finansowy Stokrotka Sp. z o.o. oraz wiceprezes zarządu Emperia Holding S.A.