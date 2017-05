Chełm: Straż Graniczna świętuje 26. rocznicę utworzenia

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.30 mszą w kościele p.w. św. Kazimierza przy ul. Koszarowej w Chełm,ie. Potem na terenie komendy NOSG odznaczenia oraz mianowania na wyższe stopnie służbowe, pokaz sprzętu i piknik dla rodzin funkcjonariuszy.

Nadbużański Oddział SG powstał w wyniku rozwiązania Nadbużańskiego Batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza, który sformowano na bazie Nadbużańskiej Brygady WOP. Na podstawie decyzji Komendanta Głównego SG z 18 września 1991 roku został mu nadany sztandar i imię „27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej’’.

– W ramach oddziału funkcjonuje 20 Placówek Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG. - Służbę pełni w nim około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze SG strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą

Straż Graniczna powstała w 1990 r. w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pogranicza. Z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat jej profil działania, zadania, strukturę organizacyjną i uprawnienia dostosowywano do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o charakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces ten związany był z włączeniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. Jej systematyczne uprawnienia przede wszystkim związane sa z ze zwalczaniem szeroko rozumianej przestępczości granicznej.