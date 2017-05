Do tej pory nie było czasu ani pieniędzy na remont. Ale strop już odpadał do basenu

Basen został wybudowany jeszcze w 1989 r. Przez lata korzystały z niego okoliczne szkoły, załogi zakładów pracy, służby mundurowe. Przy codziennym wykorzystywaniu basenu od godziny 7.10 do 21 nie było czasu, ale także pieniędzy, na regularne remonty. Z czasem urządzenia się starzały i badania wody coraz częściej wykazywały negatywne wyniki bakteriologiczne. Kolejne wymiany 312 metrów sześciennych wody, dezynfekcja i mycie niecki obciążały budżet szkoły.

– Przed laty udało nam się przede wszystkim wymienić instalacje rurowe, zmodernizować system uzdatniania wody oraz zaostrzyć reżim higieniczny – mówi Piotr Turewicz, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 8. – Tymczasem w ubiegłym roku z sufitu zaczął odpadać tynk. Zgłosiliśmy to do nadzoru budowlanego i zleciliśmy ekspertyzę budowlaną. Okazało się, że stropodach pływalni nadaje się już tylko do wymiany. Automatycznie też obiekt został wyłączony z użytkowania.

W tym przypadku z uwagi na zakres prac inwestorem jest już miasto. – Sama wymiana stropodachu i stolarki okiennej pochłonie około 800 tys. zł – mówi Danuta Domańska, dyrektor Biura Inwestycji Miejskich UM. – Termin wykonania tych prac to koniec lipca.

Aby rozebrać stropodach należy uprzednio zdemontować oświetlenie oraz system wentylacyjny. Turewicz (zastrzega, że nie jest specjalistą – red.) poddaje w wątpliwość możliwość ponownego zainstalowania tego systemu.

– Modernizację wentylacji wraz z remontem zaplecza pływalni wraz z szatniami, natryskami i sanitariatami przewidujemy w drugim etapie inwestycji – dodaje dyr. Domańska. – Najpierw trzeba wygospodarować pieniądze na te zadania. Pierwszy etap miasto finansuje z własnej kasy.

Kierownictwo szkoły ma nadzieję, że basen zostanie przywrócony do użytkowania z początkiem nowego roku szkolnego.