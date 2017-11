Festiwal Niezła Sztuka w Chełmie

Impreza, w tytule której ukryta jest nazwa nieformalnej grupy znajomych, miała na celu przede wszystkim uaktywnienie chełmian i zachęcenie ich do wspólnego działania.

- Chociaż pogoda pierwszego dnia festiwalu spłatała nam figla, było nieźle. Owszem, nie wszystko wyszło tak, jak byśmy chcieli w stu procentach, ale liczyliśmy się z tym. Zresztą robiliśmy to przecież po raz pierwszy, w dodatku własnymi siłami. Po festiwalu usłyszeliśmy dużo ciepłych słów od chełmian. Wiemy już, na czym chcemy się skupić w kolejnej edycji i jak byśmy chcieli, żeby wyglądała, ale przede wszystkim wiemy, że naszemu miastu jest to potrzebne. Że chcemy tworzyć przestrzeń dla każdego. Tak, by każdy, kto chce rozwijać i pokazywać innym swoje talenty, miał ku temu możliwość – mówią organizatorzy „Niezłej Sztuki”.

- Przed pierwszą edycją wystosowaliśmy zaproszenie do chełmian do wspólnego udziału. Zgłosiło się kilka odważnych osób. Każda z nich pasjonuje się czymś innym i każda wniosła do festiwalu coś innego i nowego, dzięki czemu impreza była tak różnorodna. Były pokazy, wernisaże, koncerty, film. Liczymy, że to dopiero początek, a dzięki tym niesamowitym i odważnym ludziom do kolejnej edycji zgłoszą się następni chętni. Jedni na lipcowy festiwal przyszli specjalnie. Drudzy wyszli na spacer, zobaczyli coś interesującego i na swój sposób nowatorskiego, i dołączyli. Koniec końców, „Niezła Sztuka” wyszła naprawdę nieźle.

Już w piątek (24 listopada) o godz. 18.01 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej „Niezła Sztuka” po raz drugi.

- Chcemy w ten sposób podziękować współtwórcom, partnerom i sponsorom za udział w festiwalu oraz podsumować pierwszą edycję, a także poinformować wszystkich, że już pracujemy nad kolejną. Dlatego też bardzo gorąco zapraszamy wszystkich zarówno na listopadowe spotkanie z chełmską sztuką, jak i włączenie się w akcję – zachęcają organizatorzy.

Wieczór uświetni występ zespołu ProGramy małużeństwa Katarzyny i Mariusza Klimaczaków oraz akordeonowe solo ucznia V klaszy szkoły muzycznej II stopnia, Michała Kryszczuka, a także kilka niespodzianek. Na słodkie podsumowanie wieczoru - smaczne ciasto i dobre wino. Cóż więcej potrzeba w piatkowy wieczór? Wstęp wolny. (NS)

Więcej informacji na www.niezlasztuka.org oraz www.facebook.com/niezlasztuka.org