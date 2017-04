Inwestycje drogowe w Chełmie. Które drogi do remontu?

Przebudowa ul. Zielnej i skrzyżowania, które ma być rondem, to pierwszy etap projektu związanego z modernizacją całego szlaku komunikacyjnego od wiaduktu do przejazdu kowelskiego. Do planowanego ronda włączona zostanie nowa ulica skierowana w stronę torów. Ma stanowić tam przyczółek do budowy alternatywnego dla wiaduktu przejazdu kolejowego.

Kolejne przedsięwzięcie, którego efektem ma być nowa organizacja ruchu, dotyczy ul.Wojsławickiej. Również w tym przypadku w rachubę wchodzi przebudowa jej skrzyżowania z al. 3 Maja. Sama aleja na odcinku od sygnalizacji świetlnej do ul. Wojsławickiej prawdopodobnie zostanie też rozbudowana o dwa dodatkowe pasy ruchu. Zarząd Dróg Miejskich już przygotowuje przetarg.

W tym roku miasto chce też przedłużyć ul. Hutniczą, obsługującą zakłady powstające w podstrefie ekonomicznej. Znaczące zmiany czekają także tak zwaną starą ul. Rejowiecką. Stanowi ona alternatywę dla wiaduktu w al. Przyjaźni. Ulica ta przejmie ruch międzynarodowy na czas przebudowy miejskiego odcinka krajowej „dwunastki”, czyli ulic Wschodniej, Rampy Brzeskiej, Al. Przyjaźni, Rejowieckiej i ul. Podgórze.

Na remonty czekają także tak ważne dla miejskiej komunikacji ulice Hrubieszowska i Kolejowa. – Czekamy na decyzję o dofinansowaniu modernizacji ul. Hrubieszowskiej – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Złożyliśmy także wniosek o środki na ul. Kolejową oraz prowadzimy rozmowy w sprawie remontu dalszej części ul. Lubelskiej. Przygotowujemy się również do modernizacji parkingu przy parku miejskim oraz placu dworcowego przy ul. Kolejowej, na co mamy już niemal pewne dofinansowanie.

Prezydent Fisz zapowiada, że już niedługo chełmianie zobaczą drogowców także na ulicach Wygon, Reymonta, Żwirki i Wigury, Siedleckiej i Kamieńskiego. Kiedy miasto upora się już z tymi wszystkimi zadaniami, w Chełmie większość dróg będzie już wyremontowana. Pozwoli to zająć się pomniejszymi, osiedlowymi uliczkami.