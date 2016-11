Gospodarze Chełmskiego Parku Wodnego pokazali obiekt z basenami, saunarium, kręgielnią, boiskami do squasha i całym jego technicznym zaplecze. I pokazali cennik. Standardowe 60 minut (+ 10) będzie kosztowało od 12 do 14 złotych, cena ulgowa 8–11 zł. Bez limitu indywidualnie skorzystamy z Parku Wodnego za 30-45 złotych dziennie.

- Aquapark jest już gotowy – mówi Mirosław Czech, dyrektor obiektu z ramienia spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie (na zdjęciu). – Woda we wszystkich basenach ma docelową temperaturę, a jej na bieżąco monitorowana jakość spełnia wszelkie wymagane normy.

Przed oficjalnym otwarciem 26 listopada aquapark zostanie jeszcze gruntownie posprzątany. Do tego czasu najemcy komercyjnych pomieszczeń mają uporać się z ostatnimi pracami adaptacyjnym. Chodzi o sklepik z akcesoriami pływackimi, bar, zakładzik fryzjerski, kręgielnię i siłownię (która nie ma jeszcze gospodarza).

- W trzech punktach miasta, Chełmskim Domu Kultury, Centrum Kultury Filmowej „Zorza” oraz Filii nr 2 Chełmskiej Biblioteki Publicznej wydawane są wejściówki, dzięki którym za złotówkę będzie można wykupić bilet i skorzystać z nowego obiektu w czasie inauguracyjnego weekendu – mówi Zbigniew Mazurek, prezes spółki Chów i TM. -Zainteresowanie jest olbrzymie.

Dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia będą wchodziły do aquaparku za darmo. Użytkownicy do 13 roku życia będą mogli przebywać w części basenowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Część saunowa jest dostępna tylko dla dorosłych

Spółka opublikowała cennik. – Pierwszy, promocyjny przygotowaliśmy po analizie cen w podobnych obiektach na terenie województwa. Staraliśmy się je wypośrodkować – tłumaczy Mazurek.

Cennik dotyczący części basenowej został podzielony na dwie strefy. Pierwsza obejmuje dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, a druga po godzinie 16 oraz weekendy i dni świąteczne. Podział na strefy cenowe dotyczy wyłącznie części basenowej oraz sal do gry w squash. Bilety do saunarium są takie same w każdym dniu tygodnia.

Szczegółowy cennik korzystania z atrakcji Chełmskiego Parku Wodnego znajdziecie tutaj.