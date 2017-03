Pięć pasów na granicy Polski z Ukrainą. Na niektórych odprawa odbywa się szybciej?

Na kierunku wjazdowym do Polski podróżni ustawiają się do odprawy na pięciu pasach. Od ponad tygodnia na tzw. pasie unijnym mają spotykać się ze wzmożoną kontrolą. – Ruch samochodów na pozostałych, „ukraińskich” pasach odbywa się znacznie szybciej – skarżą się polscy podróżni. – To niesprawiedliwe.