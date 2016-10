Rejowiec Fabryczny: Kursy, szkolenia i płatne staże

Projekt „Akcja Aktywacja-Yei” adresowany jest do młodych mieszkańców miasta i okolic. – Część chętnych już się do nas zgłosiła, ale zostało jeszcze kilka wolnych miejsc – mówi Elżbieta Rorenberg z rejowieckiego MCK OHP. – Harmonogram i miejsce zajęć będzie dostosowane do potrzeb i oczekiwań samych zainteresowanych. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 24 lat, które nie uczą się ani nie pracują.

Ci, którzy się zgłosili i jeszcze się zgłoszą za darmo skorzystają ze szkoleń i płatnych staży zawodowych, kursów prawa jazdy oraz kursów dla przyszłych sprzedawców z obsługą kasy fiskalnej, operatorów koparko-ładowarki i pracowników biurowo-kancelaryjnych. Całe przedsięwzięcie obliczone na 10 osób jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spośród 10 osób połowa może zaliczyć kurs na prawo jazdy. Okazało się jednak, że największym zainteresowaniem cieszy się kurs operatorów koparko-ładowarki. Poza zajęciami jego uczestnicy będą mieli zapewnione trzymiesięczne, płatne staże zawodowe. W ubiegłym roku wśród kursantów znalazła się jedna dziewczyna. Dała radę i do dzisiaj pracuje w nabytym zawodzie w jednej z chełmskich firm.

– Zainteresowani naszą propozycją mogą się zgłaszać osobiście do siedziby MCK OHP przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym, a dokładne informacje można uzyskać także telefonicznie pod nowym numerem 502-032-023 – dodaje Rorenberg.

Niedawno Młodzieżowe Centrum kariery OHP za pośrednictwem lubelskiej firmy profesjonalnie zajmującej się rekrutacją ludzi do pracy wysłało do Holandii ponad 20 osób do zbioru jabłek i gruszek. Załatwiło za nich całą wyjazdową dokumentację przygotowawczą. Niektórzy z nich już wrócili i nie mają słów uznania, co do finansowych i socjalnych warunków, jakie stworzył im holenderski pracodawca.